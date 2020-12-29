За сутки в 17 городах и территориях медики выявили пациентов с коронавирусом. Городом-лидером по числу заболевших оказался Новокузнецк.На утро 29 декабря в Кузбассе еще у 139 жителей региона подтвердился коронавирус. Больше всего новых заболевших в Новокузнецке – 23 человека. Еще четверо – жители Новокузнецкого района общее число заболевших с начала пандемии – 5374 и 381 человек соответственно.В Междуреченске 22 новых пациента с коронавирусом. Общее число заболевших составляет 2725 человек.В Кемерове за минувшие сутки диагноз подтвердился у 20 горожан, еще один новый заболевший – житель Кемеровского муниципального округа. Всего с начала пандемии здесь заболели 5008 и 296 человек соответственно.По 13 человек заболели коронавирусом в Белове и Мысках. В общей сложности численность заразившихся COVID-19 достигла 1487 и 508 человек соответственно.По восемь человек с ковидом медики выявили в Прокопьевске и Таштагольском районе. Общее число заболевших – 1469 и 389 человек соответственно.В Ленинске-Кузнецком семь новых заболевших, а в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе два. Общее число заболевших – 1133 и 191 человек соответственноВ Осинниках диагноз подтвердился у шести человек, в Киселевске у четырех, а в Калтане – у трех. Общее число заболевших – 871, 1136 и 329 человек соответственно.По два новых заболевших в Гурьевском муниципальном округе и Юрге. Общее число заболевших – 205 и 514 человек соответственно.В Березовском число заболевших коронавирусом увеличилось на одного человек. Общее число – 314 человек.