В Кузбассе вводится электронная очередь на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.Как сообщили в ведомстве, записать на осмотр перед прививкой можно через портал «Врач42». Для этого нужно зайти на сайт vrach42.ru, выбрать свою поликлинику по месту жительства, найти кабинет вакцинопрофилактики, а затем выбрать удобную дату и время и подтвердить запись на вакцинацию.-Перед прививкой у пациента возьмут кровь на антитела, его осмотрит врач для исключения обострения хронических и острых инфекционных заболеваний. Если антитела не будут обнаружены и нет противопоказаний, человек будет вакцинирован — его пригласят на прививку, - рассказали в минздраве.Вакцина от коронавируса ставится в два приема. Повторная прививка проводится на 21 день после первой.Помимо этого, записаться на вакцинацию сегодня можно через кузбасский круглосуточный call-центр по номеру 122, а также напрямую обратиться в регистратуру поликлиники по месту прикрепления полиса ОМС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса о праздновании Нового года в условиях коронавирусаОпубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о праздновании Нового года и Рождества в условиях коронавируса. Документ, размещенный в электронном бюллетене правительства региона, временно снимает ряд ограничений. (подробности)Минздрав Кузбасса опубликовал график работы больниц в новогодние праздникиМинистерство здравоохранения Кузбасса опубликовало график работы больниц в новогодние праздники. Он единый для всех территорий. (подробности) 141 кузбассовец заболел коронавирусом за суткиЗа минувшие сутки в Кузбассе вновь изменилось число заболевших, выздоровевших и умерших кузбассовцев с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. (подробности)