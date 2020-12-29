Экстремальные холода нашли новые жертвы: всего за сутки за помощью к врачам обратились 29 человек, получивших холодовые травмы.За субботу и воскресенье холодовые травмы получили 44 человека, среди которых было три ребенка. А уже в первый рабочий день недели с жалобами на обморожение обратились сразу 29 человек, один из них – ребенок.- Пятеро из пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. Всего госпитализировано 17 человек, - прокомментировал пресс-секретарь областного Центра медицины катастроф Антон Дужик.Также в Центре медицины катастроф напомнили о том, что нежелательно находиться на улице в состоянии алкогольного опьянения, так как организм становится нечувствительным к холоду, а это зачастую приводит к холодовым травмам.Специалисты советуют проверять, не белеют ли открытые части тела – нос, уши, щеки. Периодически их нужно растирать руками, а если чувствуете, что замерзаете, вернитесь домой или согрейтесь в любом теплом помещении.- Во время экстремальных погодных условий, старайтесь без особой надобности не покидать свой дом. В случае появления признаков холодовой травмы или переохлаждения - обязательно обращайтесь за помощью к врачу! – добавил Антон Дужик.