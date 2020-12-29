В понедельник вечером, около 18.40, в Новокузнецке произошло ДТП. Здесь, на автодороге, соединяющей Заводской и Кузнецкий районы, столкнулись легковой автомобиль и автобус.Сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, однако уже сейчас известно, что водитель автомобиля «Лада Ларгус» решил выполнить обгон впереди идущего транспортного средства. Однако он не убедился в том, что этот маневр безопасен, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с автобусом «НЕФАЗ».- В результате ДТП 35-летний водитель легкового автомобиля госпитализирован, его 33-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.Отметим, что, по данным Госавтоинспекции, в 2020 году на дорогах региона произошло 200 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения и нарушением правил обгона. В них 74 человека погибли, 405 получили травмы различной степени тяжести.