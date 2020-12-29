Вместо средней стандартной ставки по рынку в размере 8-11 процентов годовых клиент Россельхозбанка по сельской ипотеке оплачивает проценты по ставке от 2,7 процента годовых. При этом Банк собрал базу типовых проектов индивидуального строительства жилья, которые позволяют с учетом климатических условий различных регионов страны грамотно подобрать конструктивные элементы строения и построить уютный, теплый дом. Сейчас таких проектов более 100.«Многие мечтают построить собственный дом по понравившемуся проекту на сельской территории. В следующем году мы ожидаем повышение спроса сельской ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов. Банк готов к этому: было аккредитовано свыше 400 подрядных организаций, и их список пополняется. При этом типовые проекты жилья не потребуют длительного согласования между подрядной организацией, клиентом и Банком и, таким образом, мы поможем заемщикам быстрее реализовать мечту о собственном новом доме», – отмечает Руководитель Блока розничного бизнеса Россельхозбанка Светлана Вишнякова.Продолжение читайте далее >>Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).Партнерский материал.