47-летнюю жительницу Анжеро-Судженска разыскивают родные и близкие, сотрудники полиции. Женщина вышла из дома и пропала.О поисках 47-летней Ирины Крестининой сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. На данный момент известно, что Ирина Крестинина 18 декабря 2020 года ушла из своего дома в Анжеро-Судженске, но обратно не вернулась. До настоящего момента она не выходит на связь, местонахождение женщины неизвестно.Приметы: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные прямые до плеч.Особые приметы: татуировка на среднем пальце правой руки в виде перстня, на левом запястье - в виде колючей проволоки.Была одета в куртку сине-черного цвета, черные штаны, черные кожаные полусапоги, вязаную шапку серого цвета.Граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемой, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (384-53) 6-46-45 либо 02 (102 - с мобильного).Анонимность гарантируется.