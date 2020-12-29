В Кемерове суд вынес приговор подпольному косметологу, по вине которого пострадала клиентка. Операция проводилась не в специализированном учреждении, а на дому.Как было установлено ранее, 39-летняя жительница Рудничного района оказывала косметологические услуги у себя дома, не имея при этом медицинского образования и специальной лицензии. Клиентов она искала сама в интернете и предлагала им услуги по меньшей цене, нежели в лицензированных клиниках.В январе этого года за 10 тысяч рублей женщина увеличила губа одной из клиенток, однако уже через несколько дней та почувствовала болезненные ощущения и обратилась в больницу. Там ей оказали необходимую помощь.-Женщина обратилась с заявлением в следственные органы. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшей причинен легкий вред здоровью. В жилище обвиняемой проведен обыск, в ходе которого изъяты косметологические препараты и оборудование, - рассказали в СУ СК России по кемеровской области.При осмотре препаратов эксперты установили, что у них нет сертификата для использования на территории России. Сама обвиняемая со следствием сотрудничать отказалась и даже на суде не признала своей вины. Приговором ей было назначено два с половиной года ограничения свободы с обязательной явкой в специализированный орган, также женщине запретили покидать город.