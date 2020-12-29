Около 80 человек принимали участие во II Всероссийском чемпионате по шахматам среди осужденных, который проходил в режиме видеоконференции. Лучшим оказался кузбассовец, осужденный колонии строгого режима №37.Сергей – так звать победителя чемпионата – увлекся шахматами еще в школе, и до сих пор с удовольствием играет в них. Он выиграл абсолютно все полуфинальные партии, а в финале уступил победу только в одной. Во время полуфиналов, которые проходили еще летом 2020 года, из 500 претендентов на победу осталось лишь около 80, а во время финала кузбассовец Сергей оказался лучше всех.- Из 18 партий Сергей уступил только в одной, став в итоге лучшим осужденным игроком в шахматы среди подразделений ФСИН России. Победителю будет вручен кубок, медаль и грамота, - сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.Турнир проходил по круговой системе с контролем времени – 10 минут на партию. Главным судьей соревнований стал председатель правления АНО «Всемирная лига шахматы – транзит» Сергей Анатольевич Фоминцев. Открыл турнир многократный чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР, международный гроссмейстер Анатолий Евгеньевич Карпов.