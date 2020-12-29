Горящую машину, стоящую на обочине дороги, сфотографировали очевидцы в Прокопьевске.Сигнал о том, что в районе улицы Калачевской горит автомобиль, поступил на пульт диспетчера около 16.10. Очевидцы сообщали, что одеяло, которым водитель укрывал двигатель, вспыхнуло, и машину охватило огнем. Позже снимки с горящим автомобилем появились в социальных сетях.- На момент прибытия первого подразделения машина горела открытым пламенем, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.Также в ведомстве уточнили, что пострадавших при пожаре нет, сотрудники МЧС в считанные минуты справились с огнем.В ведомстве отметили, что в настоящее время специалисты устанавливают точную причину пожара, а также все обстоятельства, при которых произошло возгорание. Предварительные версии пока не озвучиваются.