В Кузбассе за прошедшую неделю почти 14 тысяч человек заболели ОРВИ. Этот показатель выше эпидемического порога.О заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе рассказали в областном Управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, на неделе с 21 по 27 декабря в Кузбассе зарегистрировано 13,98 тысячи случаев острых респираторных вирусных инфекций. При этом, заболеваемость ОРВИ совокупного населения по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 17,1 процента, но остается выше эпидемического порога на 11 процентов.-В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов на прошедшей неделе исследован клинический материал от 37 больных ОРВИ. Этиологический фактор установлен в 20 случаях. Заболевания обусловлены негриппозными вирусами, - сообщили подробности в Роспотребнадзоре.