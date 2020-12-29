Доверчивость и желание немного сэкономить подвели нескольких жителей Прокопьевска. Они намеревались приобрести у незнакомки наборы сладостей, а в итоге потеряли деньги.33-летняя жительница Прокопьевска разместила в интернете объявление о продаже новогодних наборов сладостей. Несколько местных жителей нашли это предложение очень привлекательным и, уточнив детали, перевели продавцу деньги - в общей сложности около 200 тысяч рублей. Однако они не получили свои заказы, да и денег им никто не вернул. Тогда обманутые горожане обратились в полицию.Личность аферистки сотрудники полиции установили довольно быстро. Оказалось, что женщина уже не раз была судима за кражи и мошенничество. И в этот раз, заполучив чужие деньги, аферистка их потратила.- Следователем отдела полиции «Центральный» ОМВД России по городу Прокопьевску возбуждено восемь уголовных дел о мошенничестве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы. Кроме того, в отношении фигурантки полицейские составили 14 протоколов по статье о мелком хищении.Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными при совершении сделок купли-продажи через интернет. Прежде, чем перевести свои деньги на указанный продавцом счет, обсудите с ним все детали предстоящей покупки и способы доставки товара. Если во время переговоров у вас возникли сомнения в надежности собеседника, лучше отказаться от сделки.