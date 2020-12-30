МегаФон составил цифровой портрет абонентов Кузбасса. Оказалось, что они любят бесплатное видео, мессенджеры, бюджетные гаджеты и Tik Tok.- По итогам 2020 года, на одного абонента в сети Сибирского МегаФона приходится 13 ГБ трафика - на 29% больше, чем годом ранее. Мы ориентируемся на цифровые предпочтения абонентов и формируем актуальную линейку тарифных предложений, чтобы они могли весь год пользоваться любимыми сервисами, - отмечает Людмила Цветкова, директор МегаФона в Кемеровской области.При составлении цифрового портрета аналитики МегаФона выяснили, что кузбассовцы предпочитают YouTube – на него ушло 22 процента от общего трафика оператора.На втором месте ВКонтакте – 13 процентов онлайн-трафика. На третьем месте Instagram – 12 процентов всех данных МегаФон в регионе.На четвертом месте – Одноклассники, а на пятом – впервые в рейтинге – Tik Tok.Отправлять сообщения кузбассовцам нравится в WhatsApp: его популярность в 10 раз превысила Viber. При этом они выбирают смартфоны Huawei (31 процент) и Samsung (24 процента).