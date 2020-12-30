В Кузбассе вновь сменился город-лидер по числу новых заболевших коронавирусом. В этот раз на первую позицию вышел областной центр.Из новых 142 заболевших коронавирусом в Кузбассе 38 человек являются жителями Кемерова. в Новокузнецке 33 новых заболевших, в Мвсках – 15, в Осинниках и Междуреченске – по 12 новых случаев заболевания.В Белове – девять заболевших. По три человека заболели коронавирусом в Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Новокузнецком районе, Гурьевскеом муниципальном округе.По два новых заболевших в Калтане, Полысаеве, Прокопьевске, Таштаголькомм районе.По одному новому пациенту с коронавирусом в Березовском, Юрге и Юргинском муниципальном округе.Общее число пациентов с COVID-19 составляет 25 749 человек. За минувшие сутки выздоровели 185 пациентов. Общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 22 641 человек. Помимо этого, медицинскую помощь получают 2642 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 4255 человек. Кроме того, три человека умерли. Общее число случаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом достигло 466 человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сколько кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 30 декабряЗа минувшие сутки в Кузбассе изменилось число заболевших, выздоровевших и умерших пациентов с диагностированным коронавирусом. (подробности)Три женщины с коронавирусом умерли в регионе за суткиТри человека, у которых ранее медики диагностировали коронавирус, умерли в Кузбассе. (подробности)Опубликовано распоряжение губернатора Кузбасса о праздновании Нового года в условиях коронавирусаОпубликовано новое распоряжение губернатора Кузбасса Сергея Цивилева о праздновании Нового года и Рождества в условиях коронавируса. Документ, размещенный в электронном бюллетене правительства региона, временно снимает ряд ограничений. (подробности)Минздрав Кузбасса опубликовал график работы больниц в новогодние праздникиМинистерство здравоохранения Кузбасса опубликовало график работы больниц в новогодние праздники. Он единый для всех территорий. (подробности)