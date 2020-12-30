Один из жителей Кемеровского района решил заняться продажей новогодних елочек. Вот только рубкой деревьев он занимался незаконно.Во время рейда по Кемеровскому району сотрудники отдела МВД России обнаружили, что примерно в шести километрах от деревни Арсентьевка организован криминальный промысел. Здесь незаконно рубили пихты, чтобы потом продавать их. Часть спиленных деревьев была в лесу, часть обнаружили возле дома 25-летнего жителя Арсентьевки, предпринимателя. Он планировал продать елочки перед новым годом.- В результате проведенных мероприятий изъято 286 пихт. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, составила около 650 тысяч рублей, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Следователем отдела МВД России по Кемеровскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ.В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.