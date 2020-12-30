Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на четверг, 31 декабря, в Кузбассе. В регионе снова начинается похолодание.Ночью 31 декабря по области ожидается -16…-21 градус, местами до -26. Днем воздух прогреется до -12…-17 градусов, но в отдельных территориях будет до -22 градусов. Будет дуть юго-западный с переходом западный, его скоростью будет достигать 2-7 метров в секунду, возможны порывы до 12 метров. Пройдет небольшой, местами умеренный снег.В Кемерове в ночь на четверг столбики термометров покажут -16…-18 градусов, днем ожидается -15…-17. Будет облачно, пройдет небольшой снег.-В период с 2 по 6 января 2021 года на территории Кемеровской области ожидается аномально холодная погода с минимальной температурой воздуха -35°С и ниже, - предупредили в гидрометцентре.