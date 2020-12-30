В Кузбассе выставлен на продажу коттедж стоимостью 100 миллионов рублей. Он расположен в особенно месте, куда случайный человек не заглянет.Объявление о продаже коттеджа в «Заповедном лесу» - охраняемой территории в пяти минутах езды от Кемерова, жилого района Лесная Поляна, деревень Елыкаево и Журавлево, появилась на популярном сайте купли-продажи.Согласно предоставленной информации, в доме, построенном из дорогих европейских материалов, имеется итальянский лифт, хаммам, бассейн, четыре спальни, кухня, гостиная, каминный зал, гардеробные, шесть санузлов, спортзал, котельная, кабинет и многое другое. На территории также расположены гаражный и банный комплекс, беседка.Цена коттеджа – 100 миллионов рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоттедж за 36,5 миллиона рублей продают под КемеровомПод Кемеровом продают коттедж стоимостью 36,5 миллиона рублей. У строения есть отдельный спуск к реке.(подробности)Коттедж за 70 миллионов рублей с бассейном и спортзалом продается под КемеровомПод Кемеровом выставлен на продажу четырехуровневый коттедж с бассейном и спортзалом. Информация об этом появилась на популярном сайте объявлений.(подробности)