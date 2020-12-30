В Кузбассе на федеральной трассе дорожники организуют круглосуточное дежурство. В новогодние праздники они будут готовы прийти на помощь водителям в случае экстренной ситуации.Как сообщает ФКУ «Сибуправдор», с 31 декабря по 7 января в Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областях ожидаются морозы до -30 градусов и нижу. В эти дни дежурные бригады будут круглосуточно патрулировать участки федеральных дорог для помощи водителям в случаях аварийных остановок.-При экстремально низких температурах лучше отложить поездку по междугороднему маршруту, - отметили в учреждении. - В случае неотложного выезда иметь при себе запас горючего и теплые вещи, предварительно проверить исправность автомобиля и средств связи. Телефон для экстренных сообщений – 112.Телефоны диспетчерских служб ФКУ «Сибуправтодор» в Кузбассе: 8 (384-2) 75-29-76, 8-961-707-85-69.