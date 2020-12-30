Бывший собственник угольного холдинга, генеральный директор предприятия и бывший заместитель генерального директора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации предстанут перед судом.В январе 2015 года 64-летний бывший зам гендиректора ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации, проживающий в Москве, предложил знакомому собственнику угольного холдинга из Кузбасса помощь. Он пообещал повлиять на решения должностных лиц департамента угольной и торфяной промышленности Минэнерго России в интересах фирмы. Владелец предприятия был заинтересован в получении квот на экспорт угля, поэтому он велел гендиректору предприятия перевести чиновнику деньги. За три месяца на счет чиновника поступило 3, 938 миллиона рублей, еще два миллиона ему передали лично в руки.- Преступная деятельность обвиняемых выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области - Кузбассу. Со следствием обвиняемые сотрудничают, вину признают частично, признают только электронный перевод денег. По ходатайству следователя судом 64-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.