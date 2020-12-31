В Кемерове вынесен приговор по уголовному делу об обмане дольщиков. От действий директора ООО «Тибет СВ» пострадали 181 человек.После проверки, которую проводила прокуратура, Центральный городской суд Кемерова вынес приговор по уголовному делу об обмане 181 дольщика. Было установлено, что с марта 2012 года по декабрь 2016 года соучредитель и директор ООО «Тибет СВ» воспользовался служебным положением и похитил деньги, которые еу доверили участники долевого строительства многоквартирного дома. Потерпевшими признаны 191 человек, а сумма ущерба превысила 180 миллионов рублей.- Приговором Центрального районного суда Кемерова подсудимый признан виновным в растрате, совершенной с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 700 тысяч рублей.