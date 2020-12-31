После того, как отгремят праздничные салюты и будет снята мишура с елок, в Новокузнецке пройдет акция по сбору елок.Многие горожане в праздничный день устанавливают дома живые новогодние елки. После праздника их обычно выбрасывают, в то время как они могут принести пользу. Так центр адаптивной верховой езды «Эпона», что в поселке Ильинка, с радостью примет для своих питомцев новогодние елки. Лошади с удовольствием едят хвою, в которой содержится много витаминов.- До 20 января 2021 года включительно жители Новокузнецка и Новокузнецкого района могут привезти елку на организованное магазином место на улице Хлебозаводская, 23, расположенное за стройдвором «Леруа Мерлен», - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.Также можно привезти елку в конный центр, расположенный в поселке Ильинка, самостоятельно.