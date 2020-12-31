В Новокузнецке прокуратура обнаружила опасные здания, угрожающие жизни и здоровью людей. Они были выявлены в ходе проверки.-Прокуратурой Новоильинского района Новокузнецка проведена проверка, в ходе которой выявлены потенциально опасные для детей объекты, - рассказали в областном ведомстве. - На улице Авиаторов выявлены недостроенные здания, к которым никоим образом не ограничен доступ людей, в том числе детей.По результатам проверки прокурор района внес собственнику зданий представление и потребовал устранить нарушения закона. Оно было рассмотрено собственников и приняты меры. В частности, убран строительный мусор вблизи объектов, прекращен несанкционированный доступ несовершеннолетних в здания.