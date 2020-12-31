Названы территории Кузбасса, где за минувшие сутки выявлены новые случаи смерти пациентов с коронавирусом, а также новые заболевшие. Сводку на утро 31 декабря опубликовал оперативный штаб региона.-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 24, Кемерово – 21, Междуреченск – 20, Ленинск-Кузнецкий – 10, Мыски – девять, Осинники – восемь, Белово – семь, Юрга, Прокопьевск, Киселевск и Топкинский муниципальный округ – по пять, Новокузнецкий район – четыре, Таштагольский район – три, Ленинск-Кузнецкий и Кемеровский муниципальные округа, Беловский район – по два, Прокопьевский муниципальный округ, Полысаево и Краснобродский – по одному.Таким образом, общее число заболевших достигло 25 887 человек, выздоровело за сутки 147 пациентов, а всего с начала пандемии – 22 788. Также еще два человека скончалось, общее число летальных случаев достигло 468.Сейчас в регионе медицинскую помощь получает 2631 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4168 человек.