В Кузбассе пожарные спасли 12 человек из многоэтажки, которая загорелась среди ночи. Инцидент произошел в доме на улице Тореза.Как рассказали в региональном МЧС, после поступления сигнала о пожаре на место было направлено несколько пожарно-спасательных подразделений. К моменту их прибытия из окна квартиры на втором этаже шел густой дым, а в подъезде наблюдалось плотное задымление.-Специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы сразу же приступили к разведке. С верхних этажей по лестничным маршам были спасены 10 человек. Еще двоих человек сотрудники МЧС России спасли из квартиры на третьем этаже, используя автолестницу, - сообщили подробности в ведомстве.В результате пожара в квартире обгорели мебель и вещи на общей площади 35 квадратных метров. Предварительной причиной называется нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.