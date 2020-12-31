Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал, как будет проходить новогодняя ночь на площади Советов. Напомним, что, несмотря на коронавирус, проведение на площади массовых мероприятий официально разрешили.«В связи с внесением изменений в распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева в новогоднюю ночь на главной городской площади состоится праздничная программа, - подтвердил в своем Instagram Илья Середюк. - Она продлится с 23.00 до 2.00 часов. Запланированы видеопоздравления, выступление Кузбасского Деда Мороза, афтепати «Время – вперед!». Также планируется работа торговых площадок по продаже шашлыков, бутербродов, чая и кофе».Глава города напомнил, что в связи организацией праздника с 22.00 до 6.00 по проспекту Советскому - от улицы Красной до улицы 50 лет Октября - будет ограничено движение автотранспорта. Развозить горожан в новогоднюю ночь будут 26 автобусов, которые будут курсировать по девяти маршрутам.«Не забывайте о соблюдении мер безопасности при нахождении на открытом воздухе, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию. Счастливого Нового года!» - написал мэр.