Потенциальный объем рынка новогодних хвойных деревьев в России оценивается на уровне 10 млрд рублей, подсчитали аналитики Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Развитию рынка будет способствовать, прежде всего, увеличение доли фермерских хозяйств как за счет импортозамещения, так и появления новых экоориентированных способов выращивания новогодних деревьев.В настоящее время заготовками хвойных деревьев на уровне государства занимается Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). Большинство хвойных, направленных ведомством на продажу в преддверии Нового года, срубаются во время расчистки территорий леса, например, под линиями электропередач. По данным Рослесхоза, в прошлом году лесничествами в регионах России было официально реализовано более 360 тыс. новогодних деревьев. Доля хозяйств, которые специализируются на выращивании хвойных деревьев под вырубку, составляет менее 1%. Это объясняется тем, что требуется до 8 лет, прежде чем деревья достигнут высоты в 1,5-2 м и будут готовы к продаже.«Потенциал развития отечественного рынка новогодних деревьев высок в связи с обширными территориями, пригодными для выращивания хвойных. Мы оцениваем его потенциальный объем на уровне 10 млрд рублей. По мере насыщения продовольственного рынка отечественной продукцией, отрасль выращивания новогодних деревьев может стать более интересной как для фермеров, так и для государства. В первом случае для диверсификации бизнеса, во втором - как механизм освоения территорий, мало пригодных для аграрного растениеводства», - отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.Продолжение читайте далее >>Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).Партнерский материал.Читайте на WWW.KEM.KP.RU: https://www.kem.kp.ru/online/news/4136158/