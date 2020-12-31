В уходящем году почти девять тысяч кузбассовцев заболели кишечными инфекциями. Данные за 11 месяцев озвучили в региональном Роспотребнадзоре.По информации ведомства, за указанный период в регионе зарегистрировано 8888 больных острыми кишечными инфекциями, показатель заболеваемости составил 334,4 на 100 тысяч населения. Это на 42,8 процента ниже, чем за аналогичный период 2019 года.-Большую часть заболевших среди ОКИ составляют дети до 14 лет, их удельный вес в структуре заболевших за 11 месяцев 2020 года составил 71,1 процента, - рассказали специалисты.Возбудитель заболевания в 2020 году определен в 36,8 процента случаев, в то время как в 2019 году – в 43,4 процента. Острые кишечные инфекции вирусной этиологии представлены ротавирусами и норовирусами. Наибольший удельный вес случаев заболевания принадлежит ротавирусам, который в 2020 году составил 59,5 процента.Также за 11 месяцев 2020 года зарегистрировано 1340 случаев ротавирусной инфекции и 889 случаев норовирусной инфекции. Показатель заболеваемости ротавирусной этиологии составил 50,4 на 100 тысяч населения – это на 56,1 процента ниже, чем в прошлом году. Заболеваемость норовирусной этиологии уменьшилась на 49,7 процента и составила 33,4 на 100 тысяч населения против 66,5 в 2019 году.