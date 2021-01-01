В Кузбассе за 2020 года были найдены мертвыми 77 человек, ранее пропавших без вести. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».В ПСО «Лиза Алерт» подвели итоги работы в уходящем 2020 году.-Практически на протяжении всего года мы были ограничены режимом карантина, но даже в этих условиях работали в полную силу, - отмечают поисковики. - За 2020 год в ПСО «ЛизаАлерт» Кузбасс поступило 1118 заявок на поиск. Найдены, живы - 840 человек. Найдены, погибли - 77 человек. Поиск 37 человек до сих пор продолжается.При этом радостно, что сам отряд становится сильнее за счет новых участников, а значит, возможностей найти пропавших живыми – больше. И если в 2019 году на роль поисковика «ЛизаАлерт» Кузбасс анкету заполнили 78 человек, то в 2020 году стать участником поисковой группы выразили желание уже 152 человека.