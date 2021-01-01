В Кузбассе сотрудники МЧС переведены в режим повышенной готовности. Он будет соблюдаться в течение полутора недель – до конца новогодних и рождественских праздников.Безопасность жителей региона будут обеспечивать более тысячи человек и почти 300 единиц техники ежесуточно. На объектах проведения мероприятий празднования Рождества Христова заблаговременно проводился комплекс надзорно-профилактических мероприятий, в том числе занятия и инструктажи со служителями храмов и церквей о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара. Также предусмотрено дежурство личного состава на этих объектах.-Чтобы праздники прошли в безопасном режиме спасатели обращаются к кузбассовцам с убедительной просьбой неукоснительно следовать правилам пожарной безопасности в быту и при использовании пиротехнической продукции, - обратились к жителям региона представители ведомства. - Только при осторожном обращении с новогодними гирляндами, фейерверками, салютами и другой атрибутикой праздничной атмосферы ваш отдых будет безопасным!