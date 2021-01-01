Новый паспорт региона утвержден в Кузбассе. Документ, в котором содержится вся информация о регионе, опубликован на сайте правительства области.В документе, который правительство Кузбасса опубликовали накануне Нового года, содержится вся основная информация о Кузбассе. Здесь указаны экономические показатели, данные о символике, муниципально-территориальное деление, численность населения и другие важные показатели.«С целью создания представительного документа, отражающего комплексную характеристику социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса утвердить прилагаемый паспорт Кемеровской области – Кузбасса. Департаменту экономического развития Администрации Правительства Кузбасса на основании статистической отчетности ежегодно корректировать данные паспорта Кемеровской области – Кузбасса, утвержденного настоящим распоряжением. Министерству цифрового развития и связи Кузбасса разместить паспорт Кемеровской области – Кузбасса на официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса», - говорится в распоряжении.Так, в паспорт региона входит информация о численности населения и природных ресурсах Кузбасса, данные об экономике региона, транспортной инфраструктуре, образовании – среднем, профессиональном и высшем, науке, культуре, здравоохранению, туризму и всем остальным ванным отраслям и сферам жизни Кузбасса.