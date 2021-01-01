Утро 1 января началось с хороших новостей: число новых заболевших в Кузбассе вновь снизилось - в сравнении с предыдущим днем. Так, за минувшие сутки ковид подтвердился у 137 человек.В общей сложности число заболевших на первый день наступившего года составляет 26 024 человека. Кроме того, за прошедшие сутки 192 пациента выздоровели. Общее число выздоровевших достигло 22 980 человек.К сожалению, снова выросло число летальных случаев – скончалось два человека.-У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке. У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Он проживал в Кемерове, - сообщили подробности в штабе.На сегодняшний день медицинскую помощь получает 2574 человека с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3672 человека.