По данным оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 137 кузбассовцев. Треть из них являются жителями одного и того же города.За минувшие сутки сразу у 46 жителей Новокузнецка подтвердился коронавирус. В Кемерове на утро 1 января выявлено всего 15 новых случаев заболевания. В Калтане – девять новых заболевших, в Междуреченске – семь, в Ленинске-Кузнецком, Осинниках, Полысаеве и Юрге – по шесть.По пять новых заболевших в Прокопьевске, Новокузнецком районе и Киселевске.По четыре человека заболело в Белове и Беловском районе, Краснобродском.По два новых случая заболевания в Юргинском и Гурьевском муниципальных округах, а также в Березовском.По одному новому заболевшему в Яшкинском и Промышленновском муниципальных округах, а также в Таштагольском районе.Напомним, за сутки коронавирус подтвердился еще у 137 человек. С начала весны в регионе число заболевших достигло 26 024 человек. За минувшие сутки 192 человека вылечились. Общее число выздоровевших - 22 980 человек. Кроме того, два пациента с коронавирусом скончались. Общее число случаев летального исхода - 470 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получает 2574 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3672 человек.