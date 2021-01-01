С одной стороны салюты, с другой – горящий балкон. Кемеровчане сняли на видео пожар в многоэтажке.Согласно данным МЧС, сигнал о пожаре в многоэтажном доме в Кемерове на Ленинградском проспекте поступил на пульт диспетчера в 01.06. Ликвидировать его удалось силами 12 человек и четырех единиц техники в 01.14.Горящий балкон попал на видео очевидцев пожара.- У нас тут горит балкон – и фейерверк взрывают. Обычный день в России… - комментируют видео его авторы.Очевидцы разместили в соцсетях видео, на котором видно, как горит балкон на втором этаже в многоэтажном доме. Внизу, под окнами, действительно жители окрестных домов запускают фейерверки. При этом с балкона поднимается густой темный дым, а сам он полностью охвачен огнем. Очевидцы отмечают, что пожарные приехали в течение нескольких минут и быстро потушили пожар.-Судя по всему в квартире никого не было. Соседи пытались потушить, но стало только хуже. В темноте было плохо видно, но вроде горели покрышки. Вот такой вот Новый год! – печально резюмировали авторы видео.