В Кузбасс возвращаются экстремальные морозы. О понижении температуры и связанных с этим рисках предупреждают сотрудники областной Госавтоинспекции.Уже с 1 января в регионе идет постепенное понижение температуры. Со 2 по 6 января ожидаются экстремально низкие морозы, когда температура воздуха будет опускаться ниже отметок -40 градусов. В такую погоду сотрудники областной Госавтоинспекуии призывают водителей по возможности отказаться от дальних междугородних поездок. Если же вам необходимо отправиться в дорогу, возьмите с собой запасные теплые вещи, термос с горячим чаем или кофе, проверьте заряд мобильного телефона.При низких температурах на дорогах возможно ухудшение видимости из-за паров выхлопных газов транспортных средств. Поэтому водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скорости, соблюдать дистанцию и боковой интервал.- Помните о том, что в гололедицу, на заснеженной дороге, а также при сильных морозах снижается сцепление колес с покрытием дороги, увеличивается тормозной путь. Избегайте резких маневров, которые могут привести к потере управления, - обращаются к автолюбителям сотрудники областной Госавтоинспекции.Единый номер экстренных служб 112, телефон дежурной части управления #ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области 8 (384-2) 718-518, 718-519.