Праздничная ночь обернулась для одной из жительниц Кузбасса травмой. ЧП произошло вскоре после полуночи.Не все кузбассовцы смогли безопасно встретить Новый год. Так, одна из жительниц Шерегеша пострадала при запуске петарды.Как сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района, в первые минут наступившего 2021 года, около 00.20 на пульт диспетчера скорой помощи поступило сообщение о травме, котрую получила одна из жительниц Шерегеша. При запуске фейерверка одна из петард взорвалась у нее в руках.- Женщине оказана необходимая медицинская помощь. Пациентка оставлена дома, - сообщает пресс-служба администрации Таштагольского района.Это не единственное ЧП, которое произошло в Новогоднюю ночь. Так, вскоре после боя курантов в одной из кемеровских многоэтажек загорелся балкон. Инцидент попал на видео: очевидцы сняли, как одновременно с тем, как огонь охватывает балкон, жители окрестных домов запускают фейерверки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В новогоднюю ночь в Кемерове загорелась многоэтажка С одной стороны салюты, с другой – горящий балкон. Кемеровчане сняли на видео пожар в многоэтажке. (подробности)