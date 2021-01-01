Второй день января в Кузбассе будет очень холодным, причем аномальные морозы придут в регион уже ночью.По данным Кемеровского гидрометцентра, в ночь на 2 января в регионе ожидается от 30 до 35 градусов мороза. Местами столбики термометров опустятся до -40. По югу же будет немного теплее: лишь -24…-29 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, местами небольшой снег, изморозь и дымку.В Кемерове ночью столбики термометров опустятся до -33…-35 градусов. А днем 2 января воздух прогреется лишь до -26…-28 градусов. Осадков в областном центре не ожидается, однако небо может быть затянуто облаками, дымом и дымкой.На территории Кузбасса, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит -25…-30 градусов, а местами будет даже теплее – до -19…-24 градусов. Скорость переменного ветра не превысит 1-6 метров в секунду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Кузбассовцев предупредили о резком понижении температуры В Кузбасс возвращаются экстремальные морозы. О понижении температуры и связанных с этим рисках предупреждают сотрудники областной Госавтоинспекции. (подробности)