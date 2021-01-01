Врач из Кузбасса призвал родителей быть особенно внимательными к детям в новогодние праздники.Врач-детский хирург, заслуженный врач РФ Областной детской клинической больницы Александр Елисеев рассказал от чего чаще всего страдают дети в новогодние праздники. Как оказалось, нередко родители обращаются к врачам потому, что ребенок «что-то съел».- Обращаются с болями в животе от нетрадиционного питания, иногда это – просроченные салаты, которые готовились накануне, - отметил Александр Евсеев.Также врач заметил, что нередко дети в праздники навещают бабушек и дедушек или даже проводят у них каникулы. В этих случаях они могут случайно проглотить таблетки, которые принимают взрослые. Также дети, оставшись без присмотра, могут проглотить инородные тела, например, игрушки, магниты, батарейки. К слову, большие батарейки могут застрять в пищеводе и вызвать ожог.- Взрослым надо во время праздников обратить особое внимание на детей, - отметил Александр Елисеев.