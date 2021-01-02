Сразу в трех кузбасских городах со 2 января объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Это связано с низкими температурами и безветрием.«В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям городов рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму», - сообщает пресс-служба комитета экологии и природных ресурсов Кемеровской области.Так, в Кемерове режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать со 2 января с 12.00 до 3 января 18.00. В Новокузнецке и Прокопьевске – со 2 января с 12.00 до 5 января 18.00. в течение этого времени кузбассовцам рекомендуют сократить время пребывания на улице, перенести спортивные занятии в помещения, по возможности отказаться от проветривания.