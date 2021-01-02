За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число умерших пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус. об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.По данным оперштаба, на утро 2 января в регионе умерли еще два человека с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших достигло 472 человек.- У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецком районе, - сообщает оперативный штаб Кузбасса. - У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и нервной систем. Она проживала в Кемерове.Кроме того, за сутки коронавирус подтвердился еще у 136 человек. В общем, с начала весны в регионе заболевание выявлено уже у 26 160 человек. За минувшие сутки 148 человека выздоровели и выписаны из больниц. Общее число выздоровевших - 23 128 человек .Всего в регионе медицинскую помощь получают 2560 пациентов с диагнозом COVID-19.В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3848 человек.