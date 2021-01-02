На утро 2 января в Кузбассе еще 136 человек в 17 городах и территориях региона заболели коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.Как оказалось, лидером по числу как новых пациентов с коронавирусом, так и общего числа заболевших, является Новокузнецк. За сутки COVID-19 подтвердился еще у 35 человек, а общее число заболевших с начала пандемии достигло 5512 человек.На втором месте по числу новых заболевших – Междуреченск. Здесь коронавирус выявили у 25 человек. общее число заболевших – 2789 человек.В Кемерове на утро 2 декабря еще 18 пациентов с ковидом. Общее число заболевших – 5100 человек.У 14 жителей Белова на утро второго дня наступившего года также подтвердился коронавирус. Общее число заболевших – 1521.В Ленинске-Кузнецком 12 новых заболевших. Общее число пациентов с коронавирусом с начала пандемии – 1164.По пять человек заболели коронавирусом в Калтане, Киселевске, Мысках и Прокопьевске. Общее число заболевших – 347, 1154, 537 и 1486 человек соответственно.По два новых пациента с COVID-19 в Таштагольском районе и Березовском. Здесь общее число с начала пандемии достигло 397 и 320 человек соответственно.Также по два человека заболели в Краснобродском и Юрге. Общее число заболевших – 150 и 528 человек соответственно.Один заболевший в Анжеро-Судженске и Топкинском муниципальном округе. Общее число заболевших – 1027 и 225 человек соответственно.Также по одному человеку с коронавирусом выявили в Юргинском и Яшкинском муниципальных округах. Здесь общее число заболевших достигло 74 и 106 человек соответственно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Сколько кузбассовцев заболели коронавирусом на утро 2 январяНа утро 2 января число заболевших коронавирусом пациентов выросло на 136 человек. об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса. (подробности)За сутки в Кузбассе умерли два человека с коронавирусомЗа минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число умерших пациентов, которым ранее диагностировали коронавирус. об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса. (подробности)