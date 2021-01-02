Водитель фуры попал в снежный плен, выбраться из которого самостоятельно не смог.Сибирская зима в этом году богата на снег и морозы. Нередко они становятся одной из причин дорожно-транспортных происшествий. Так случилось и в Кемеровском районе. Водитель грузовой фуры ехал по 12 километру дороги «Обход города Кемерово», когда машину занесло. Он не справился с управлением, и фура съехала с дороги – прямо в сугроб. Автомобилист предпринял несколько попыток самостоятельно освободить машину из снежного плена самостоятельно, но этого у него не получилось. Тогда он обратился за помощью в экстренные службы.- На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД. Они вызвали на место грузовой эвакуатор, который помог выехать фуре на проезжую часть, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Водитель автомобиля поблагодарил всех, кто оказал ему помощь, и продолжил свой путь.Напомним, со 2 по 6 января в Кузбасс возвращаются экстремальные морозы, когда температура воздуха может опускаться до -42 градусов. Полиция Кузбасса призывает водителей при низких температурах по возможности отказаться от дальних междугородних поездок. Если это невозможно сделать, то при движении нужно учитывать дорожные и погодные условия при выборе скоростного режима движения, безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала.Кузбасские полицейские напоминают автолюбителям о том, что в случае непредвиденных ситуаций в пути следует незамедлительно сообщать об этом в оперативные службы:- «02» («102» – с мобильного) – единый телефон полиции;- 8-(3842)-71-85-18, 71-85-19 - дежурная группа УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области;- 8-(3842)-32-73-12 - дежурная часть ГУ МВД России по Кемеровской области.