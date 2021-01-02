Алкогольные возлияния в честь Нового года не удержали новокузнечан дома. Они массово отправлялись в гости и по магазинам, садясь при этом в нетрезвом виде за руль.Последний день прошедшего года и первый день наступившего показал: новокузнечане не боятся садиться за руль автомобиля, буду нетрезвыми. За два дня сотрудники новокузнецкой Госавтоинспекции выявили больше 20 фактов управления транспортными средствами автомобилистами «под градусом». Причем некоторые из них садились за руль автомобиля нетрезвыми уже не в первый раз.- Выявление фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения – одна из приоритетных задач для Госавтоинспекции. Впереди Старый Новый год и Крещение, сообщает отдел пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции. - Поэтому наряды ДПС при патрулировании улиц усилены.