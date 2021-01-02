Стало известно, сколько детей родилось в первый день 2021 года. К слову, девочек больше, чем мальчиков.Всего в Кузбассе на свет появились 39 малышей – 18 мальчиков и 21 девочка. Это меньше, чем год назад: в первый день 2020 года родились 45 ребятишек, причем 25 из них – мальчики, а 20 – девочки.Самым плодовитым оказался город Кемерово: из 16 малышей девять – мальчики, а семь – девочки. Кстати, первая двойня в этом году появилась на свет именно в Кемерове. Чуть меньше деток родилось в Новокузнецке: из 12 малышей пять мальчиков и семь девочек.В Киселевске родились три девочки, а в Юрге – две. В Полысаеве в первый день наступившего года отпраздновали День рождения один мальчик и одна девочка. Еще одна девочка родилась в Ленинске-Кузнецком, и по одному мальчишке появилось на свет в Анжеро-Судженске, а также Тяжинском и Чебулинском муниципальных округах.- В рамках акции «Родился ребенок» семьи, в которых в первый день Нового года появились малыши, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого новорожденного и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой». Акция пройдет также в Рождество, 7 января, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.