О прекращении поисков и подробности того, как искали 13-летнего кемеровчанина, рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. Ребенка, пропавшего 1 января, нашли.Днем 1 января 13-летний школьник из Кемерова ушел погулять на улице. В оговоренное время он не вернулся домой, а когда мама попыталась позвонить ему, оказалось, что телефон отключен. Родители пытались самостоятельно разыскать сына, но у них ничего не получилось. Тогда, около часа ночи, они обратились за помощью в полицию. Тут же были собраны все силы на поиски ребенка – участковые, оперативники, следователи, волонтеры.- Ситуация осложнялась тем, что в Кузбассе установилась морозная погода, ночью столбик термометра опустился до отметки -30 градусов, - сообщает пресс-служба ведомства.Ребенка удалось найти около 14.20 на одной из улиц Кировского района Кемерова. предварительно, противоправных действий в отношении ребенка не совершалось. Сейчас полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.- Сотрудники Главного управления МВД России по Кемеровской области выражают благодарность всем, кто принимал участие в поисках, - отметили в ведомстве.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Следком сообщил о прекращении поисков пропавшего в Кемерове ребенка О прекращении поисков 13-летнего школьника из Кемерова сообщили сотрудники Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. (подробности) 13-летний кареглазый подросток пропал в Кузбассе В Кузбассе пропал 13-летний подросток. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». (подробности)