Морозы не собираются покидать Кузбасс. Так, в воскресенье будет очень холодно и ночью, и днем.По данным кемеровского гидрометцентра, в ночь на 3 января в Кузбассе синоптики прогнозируют от 29 до 34 градуса мороза. Местами будет еще холоднее: до -39 градусов. В Кемерове же столбики термометров опустятся до -31…-33 градусов. Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег.Днем будет немного теплее. По данным синоптиков, воздух прогреется до -26…-31 градуса, а по югу области и до -18…-23 градусов. В Кемерове ожидается -23…-27. Местами возможен небольшой снег. Скорость переменного ветра не превысит 3-8 метров в секунду.В такую погоду лучше одеваться потеплее, чтобы не получить холодовых травм. Вот, например, в новогоднюю ночь с обморожениями в больницы региона попали 13 человек, еще семерым была оказана помощь, после чего их отпустили домой. Об этом сообщает Кузбасский Центр медицины катастроф.