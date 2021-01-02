Страшное дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб, а еще двое оказались на больничной койке, произошло в Кузбассе.Смертельное ДТП произошло в поселке городского типа Промышленная между пятью и восемью часами утра 1 января на улице Октябрьской. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с последствиями столкновения автомобилей. По словам невольных свидетелей аварии, водитель автомобиля Hyunday врезался в автомобиль ВАЗ-2112, в котором ехала семья.- В результате аварии мужчина 1997 года рождения скончался на месте ДТП, две женщины 1982 и 2002 годов рождения, были госпитализированы в местный стационар, - сообщает подробности пресс-секретарь областного Центра медицины катастроф.Также он отметил, что позже из Кемерова прибыл областной специалист для консультации пациентки 1982 года рождения. Вторую пострадавшую, женщину 2002 года рождения, реанимобилем эвакуировали в областной травмацентр более высокого уровня.- В данный момент, обе пострадавшие находятся под пристальным вниманием специалистов и получают все необходимое лечение, - отметил Антон Дужик.