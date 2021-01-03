Запуск фейерверков сразу для нескольких кузбассовцев закончился в больнице. Причина – неоссторожное обращение с пиротехникой.Новогодние праздники продолжаются, и многие кузбассовцы продолжают веселиться, устраивают гуляния и запускают фейерверки. Специалисты Кузбасского Центра медицины катастроф обратились к жителям региона с просьбой быть предельно внимательными при обращении с фейерверками.- С 31 декабря по 2 января от пиротехники пострадало пять человек – трое в Кемерове, один в Новокузнецке и один в Таштаголе, - сообщил Антон Дужик, пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф.Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. А чтобы предотвратить подобные травмы, специалисты Центра медицины катастроф обращаются к кузбассовцам с не запускать их в состоянии алкогольного опьянения, когда внимание рассеяно, а реакция замедлена.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Я уверена, что это сделали люди»: в Кузбассе спасают собаку, у которой в пасти взорвалась петардаСовсем не праздничная история произошла в кузбасском городе Мыски, точнее, в деревне Чувашка под Мысками. (подробности)