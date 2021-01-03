В Новокузнецке во второй день наступившего Нового года произошла жесткая авария. На одном из автомобилей имелись наклейки такси.Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на автодороге в Заводском районе города Новокузнецка. На кадрах, сделанных подписчиками одного из пабликов, видно, что у обеих машин имеются сильные повреждения при этом один из автомобилей частично вылетел в кювет – его задержал лишь вал снега на обочине. Второй же частично перегородил дорогу. При этом на одном из автомобилей – наклейки такси.Как сообщает пресс-центр Кузбасского Центра медицины уатастроф, в ДТП пострадали три человека.- Два человека – женщина 24 лет и женщина 56 лет – госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, - рассказал подробности пресс-секретарь Центра медицины катастроф Антон Дужик. – Еще один человек – мужчина 35 лет – с травмами легкой степени доставлен в стационар.Врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины, приведшие к ДТП. Также им предстоит установить степень вины обоих водителей.