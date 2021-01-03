В Кузбассе, согласно сводке на утро 3 января, скончались еще три пациента с коронавирусом. В оперативном штабе региона рассказали, что о них известно.-У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и нервной систем. Он проживал в Междуреченске. У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и нервной систем. Он проживал в Кемерове.На сегодняшний день число летальных случаев достигло 475. Также за прошедшие сутки заболело 136 человек, а всего с начала пандемии – 26 296. Выздоровело 145 пациентов, общее количество выписанных из больниц достигло 23 273 человек.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2548 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3928 человек.