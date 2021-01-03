В Кузбассе за прошедшие сутки еще у 136 человек подтвердился коронавирус. Об этом рассказали в областном межведомственном штабе региона.Согласно официальным данным, теперь общее число заболевших достигло 26 296 человек. Также к утру 3 января выздоровело 145 пациентов, у которых инфекция была диагностирована ранее. Общее число людей, покинувших стационары с начала пандемии, составляет 23 273 человека.К сожалению, снова выросла печальная статистика – скончались три человека.-У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Киселевске. У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и нервной систем. Он проживал в Междуреченске. У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой и нервной систем. Он проживал в Кемерове, - рассказали в штабе.Таким образом, общее число умерших за все время составляет 475 человек.Сейчас в Кузбассе медицинскую помощь получают 2548 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3928 человек.