Стали известны территории, в которых выявлены новыми заболевшие коронавирусом, а также умершие с этим заболеванием пациенты. Сводку опубликовал оперативный штаб региона.-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 136 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк – 32, Междуреченск – 27, Кемерово – 20, Мыски – 14, Белово – восемь, Ленинск-Кузнецкий и Березовский – по шесть, Калтан и Осинники – по пять, Промышленновский и Яшкинский муниципальные округа – по три, Киселевск – два, Юрга, Гурьевский, Ижморский и Ленинск-Кузнецкий муниципальные округа, Новокузнецкий район – по одному.Таким образом, общее число заболевших достигло 26 296 человек. 145 пациентов за сутки выздоровели, а за все время уже 23273 человека покинули больничные стены. Скончалось за минувшие сутки еще три человека, число летальных случаев достигло 475.Всего в регионе медицинскую помощь получают 2548 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3928 человек.